Pd, motto fascista'Molti nemici molto onore'a stadio Cortona

(ANSA) - CORTONA (AREZZO), 13 MAR - "No agli striscioni fascisti allo stadio". Lo scrive il Pd locale di Cortona in una nota denunciando l'esposizione di uno striscione, domenica scorsa, durante una partita di calcio dilettanti tra Cortona Camucia e Sinalunga, con uno dei motti più noti del Fascismo.

"Per tutti i 90 minuti del match, nonostante le segnalazioni - si legge - ha campeggiato a bordo campo uno striscione che conteneva il motto fascista 'molti nemici, molto onore'. Cortona ha pagato a duro prezzo la barbarie nazifascista, come ci ricordano le stragi di Santa Caterina, Valecchie e Falzano. Un simile gesto è dunque un insulto alla nostra storia".

La frase sottostava alla dicitura Ultras, in uno stendardo arancione con scritte in nero. "Auspichiamo - prosegue il Pd locale - che la società sportiva si esprima con chiarezza sul tema, censurando questo comportamento contrario ai principi costituzionali e impedendo che si riproponga", "lo sport esprime ben altri valori".

Secondo quanto appreso, sono in corso indagini delle autorità per risalire ai tifosi che hanno manifestato in questo modo l'attaccamento alla loro squadra. (ANSA).