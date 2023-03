Sokolov in concerto a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 10 MAR - Torna al Maggio, lunedì 13 marzo alle 20 in Sala Zubin Mehta, il grande pianista Grigory Sokolov per un concerto in coproduzione tra Amici della musica di Firenze e Fondazione Teatro del Maggio musicale fiorentino.

In apertura alla serata, una selezione di composizioni di Henry Purcell. La seconda parte del programma è invece incentrata su due composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart: la Sonata n. 13 in si bemolle maggiore K. 333 e l'Adagio in si minore K. 540.

Sokolov al Maggio ha debuttato nella primavera del 2015 mentre ha esordito nelle stagioni degli Amici della musica nel lontano 1969. (ANSA).