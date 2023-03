Rapinato e ferito a Sesto Fiorentino, denunciato 17enne

(ANSA) - SESTO FIORENTINO (FIRENZE), 10 MAR - Un 17enne è stato denunciato dalla polizia in quanto ritenuto il responsabile di una violenta rapina a un edicolante avvenuta lo scorso 5 febbraio a Sesto Fiorentino (Firenze). L'autore dell'aggressione, volto travisato e armato di coltello, portò via al giornalaio, secondo quanto appreso dalla vittima, l'incasso della giornata. Subito dopo il colpo, lo stesso edicolante avrebbe tentato di recuperare il denaro affrontando il rapinatore il quale alla fine l'avrebbe ferito alla schiena con un coltello.

Le indagini, affidate alla squadra di pg del commissariato di Sesto Fiorentino, hanno portato gli investigatori a indirizzare i sospetti su un giovane che durante il colpo avrebbe indossato abiti sportivi. Il rinvenimento poi, a un centinaio di metri dall'edicola, di un ciclomotore rubato avrebbe fornito altri elementi utili alle indagini, portando gli inquirenti al 17enne, domiciliato a Sesto Fiorentino. Sulla base di quanto ricostruito, gli investigatori ritengono verosimile che l'autore della rapina agito con un coltello da cucina portato via da casa. Lo stesso ragazzo, per la polizia, potrebbe aver rubato lo scooter recuperato dalla polizia. (ANSA).