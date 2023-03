Furto in ditta orafa dell'Aretino, ingente bottino

(ANSA) - LATERINA PERGINE VALDARNO (AREZZO, 10 MAR - Assalto nella notte alla ditta orafa Jessica di Ponticino, nel comune di Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), dove i ladri sarebbero riusciti a mettere a segno un ingente bottino.

Secondo una prima ricostruzione i ladri hanno attuato una vera e propria azione paramilitare. Prima hanno infatti tagliato un albero di grosse dimensioni nella strada che porta alla ditta per chiudere l'accesso, poi hanno sfondato con un'auto il cancello per passare poi al portone di ingresso dell'azienda.

Successivamente sono entrati e hanno fatto saltare la cassaforte trafugando il materiale prezioso, prevalentemente argento, che era custodito all'interno. Il bottino sarebbe ingente.

L'allarme è scattato intorno alle 2.30. L'azione è stata veloce compatibilmente con i tempi che servono. I ladri, segnalati dalle telecamere fisse collocate all'interno della struttura, erano tre, tutti con cappuccio. Le telecamere all'esterno erano state tutte rigirate. Le indagini sono affidate ai carabinieri che hanno svolto i primi rilievi. E' il terzo colpo in tempi relativamente brevi ad una azienda orafa.

La tattica usata questa volta ha molte similitudini ad un colpo avvenuto 10 anni fa nella zona delle Volpaie, sempre a Pergine Valdarno, ai danni della ditta Salp. Anche in quel caso i banditi chiusero le vie d'accesso.