Sport e Salute presente a Didacta Italia con le sue 'legend'

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Saranno Jury Chechi, Andrea Lucchetta e Luigi Mastrangelo le tre Legend che Sport e Salute ha scelto di coinvolgere per la sesta edizione di 'DIDACTA Italia', in corso da oggi alla Fortezza da Basso a Firenze. La società partecipa all'importante evento dedicato alla scuola con lo stand "Insieme per lo Sport", assieme al Dipartimento per lo Sport e all'Istituto per il Credito Sportivo.

Saranno diversi gli appuntamenti che promuoveranno i progetti di Sport e Salute dedicati alla scuola e durante i quali i tre Legend coinvolgeranno il pubblico sui temi del rapporto tra sport e istruzione. Inoltre, Sport e Salute organizzerà anche due seminari, il primo dei quali sul tema dell'educazione al movimento rivolto ai docenti del primo ciclo della scuola primaria, ed il secondo incentrato sulla promozione dei corretti stili di vita a partire dagli aspetti nutrizionali. A quest'ultimo, in programma venerdì, alle ore 9.30, parteciperà tra gli altri anche il presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli. (ANSA).