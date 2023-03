Investito da bus, morto a Milano giovane fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Un 25enne di Bagno a Ripoli, Federico Cafarella, è morto nel tardo pomeriggio di ieri all'ospedale Niguarda dopo essere stato investito da un autobus di linea a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L'incidente era avvenuto sempre ieri alle 8.30 in via Padova, all'altezza dell'incrocio con via Arici. Le condizioni del giovane erano subito apparse molto gravi. L'autista del pullman è stato indagato per omicidio stradale. Dalle immagini è accertato che il bus sia partito con il verde al semaforo di via de la Salle per attraversare via Padova e proseguire in via Arici. Ma in quel momento il traffico era intenso e quindi è da verificare se nel frattempo sia scattato il verde per i pedoni.

"Un'altra vittima della strada, un'altra vita spezzata.

Stavolta, un giovane di soli 25 anni, Federico, nato a cresciuto all'Antella dove ancora oggi vive la sua famiglia, investito da un bus mentre si trovava a Milano", ha scritto su Fb Francesco Casini, il sindaco di Bagno a Ripoli. A Francesco, "che aveva tutto un cammino davanti - prosegue il sindaco -, va il pensiero più profondo. Alla sua famiglia e ai suoi cari, le nostre condoglianze più sincere. Non si può nemmeno immaginare il dolore che provano un babbo e una mamma che perdono il proprio figlio. Per di più così. Tutta la nostra comunità si stringe intorno a voi". (ANSA).