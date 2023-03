Auto contro un albero nel Pisano, muore 51enne

(ANSA) - SAN GIULIANO TERME (PISA), 08 MAR - Un uomo è morto stamani in seguito a un incidente stradale avvenuto poco prima delle 10 sulla via provinciale Calcesana nel territorio del comune di San Giuliano Terme, nel Pisano. La vittima aveva 51 anni ed era residente a Pontedera (Pisa). La strada è rimasta chiusa al traffico per oltre un'ora per consentire le operazioni di soccorso.

La dinamica dell'incidente è tuttora al vaglio della polizia intervenuta per i rilievi ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'automobilista abbia perso il controllo del veicolo andando a sbattere contro un albero lungo la carreggiata senza il coinvolgimento di altri mezzi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la rimozione dell'auto incidentata. Il personale del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso. (ANSA).