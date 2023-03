Tisg annuncia vendita di un nuovo megayacht Admiral da 88 metri

(ANSA) - MARINA DI CARRARA (MASSA CARRARA), 07 MAR - The Italian Sea Group, operatore globale della nautica di lusso, annuncia la vendita di un nuovo mega yacht Admiral 88 metri Project spyder in collaborazione con lo studio di design e architettura monegasco Espen Oeino international. La società di brokeraggio statunitense Kitson yachts ha finalizzato la vendita per conto dell'armatore e seguirà il Project spyder fino alla sua consegna, prevista per il 2027.

Il mega yacht si sviluppa su 5 ponti per una lunghezza di 88 metri e 13,8 di larghezza. Lo studio Espen Oeino international, si spiega, "ha saputo interpretare i desideri dell'armatore progettando ampi spazi di vivibilità e comfort". Il progetto di questo nuovo mega yacht "conferma il successo sul mercato americano di Admiral, che vanta la sua terza vendita in Usa in meno di un anno - commenta Giovanni Costantino, founder & ceo di The Italian Sea Group -. Tisg conferma l'espansione della propria linea di prodotto grazie alla collaborazione con rinomate firme internazionali del mondo della nautica come Espen Oeino international e Fm architettura". "Siamo entusiasti di far parte di questo appassionante progetto che confermerà il posizionamento di Admiral e The Italian Sea Group al vertice dei cantieri navali italiani" si dichiara da Espen Oeino international. (ANSA).