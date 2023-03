Festa a sorpresa per Samuele Ceccarelli a Pietrasanta

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 07 MAR - Grande festa a sorpresa per il neo campione europeo dei 60 metri Samuele Ceccarelli ieri pomeriggio a Pietrasanta (Lucca), all'impianto di atletica "Falcone e Borsellino" che ha visto il velocista massese crescere, passo dopo passo, fino al titolo europeo.

Ad accogliere Ceccarelli e il suo allenatore, Marco Del Medico, l'assessore allo sport Andrea Cosci, l'ex olimpionico Nicola Vizzoni, i vertici e i ragazzi dell'Atletica Pietrasanta Versilia e tanti, tantissimi amici che hanno organizzato la festa a sorpresa all'impianto di Marina di Pietrasanta.

Frastornato e stanco, ma visibilmente emozionato, Ceccarelli ha risposto al caloroso benvenuto confermando di aver finalmente superato i problemi fisici che gli avevano impedito di esprimersi al massimo, in pista, e di sentirsi finalmente bene.

E dopo le interviste di rito e tanti abbracci, i festeggiamenti sono letteralmente "esplosi" fra fumogeni azzurri, coriandoli dorati e una ben augurale pioggia di spumante su tutti i presenti. Ceccarelli ha avuto parole anche per l'amico Marcel Jacobs, il campione olimpico che ha battuto due volte nel giro di un mese e mezzo. "Per me è un fratellone siamo diventati amici". L'assessore Cosci ha invitato il neo campione europeo e il tecnico Del Medico in Municipio, per conferire loro un riconoscimento ufficiale a nome della comunità di Pietrasanta: la data, ancora da stabilire, sarà fissata nei prossimi giorni.

"Lo abbiamo ringraziato - ha poi sottolineato -, perché non perde occasione di ricordare che si allena a Pietrasanta e questo è, per la città, motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione". (ANSA).