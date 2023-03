Scomparso da giorni, morto in auto precipitata in un dirupo

(ANSA) - VILLA COLLEMANDINA (LU), 05 MAR - E' stato ritrovato, primo di vita, all'interno di un'auto 4x4 precipitata in un dirupo per 200 metri in Garfagnana (Lucca), un uomo di 69 anni la cui scomparsa era stata denunciata lo scorso 1 marzo. Il veicolo è stato rinvenuto in un dirupo a Foce di Terrarossa, nel comune di Villa Collemandina, dove l'anziano abitava. L'auto è uscita fuori strada lungo la via per Campaiana.

I vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana hanno effettuato il recupero della salma con personale Saf (Speleo Alpino Fluviale), insieme ai tecnici del Soccorso alpino e speleologico toscano. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Castiglione Garfagnana che hanno anche coordinato le operazioni di recupero. (ANSA).