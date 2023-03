Atletica: Ceccarelli, ancora non ci credo ma che bello...

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Non so cosa dire, davvero, sembro monotono a dire che non me l'aspettavo ma è così". Così, dai microfoni di RaiSport, Samuele Ceccarelli dopo aver vinto l'oro nei 60 emtri agli Euroindoor di Istanbul, davanti a Marcell Jacobs. "E' una bella soddisfazione - dice -, credo sia scontato dirlo, ero alla mia prima competizione importante e ho vinto. Mi sono un po' irrigidito, c'erano delle aspettative su di me, ma poi ho cercato di stare il più rilassato possibile, e ho pensato che stavo correndo contro me stesso. Non sembro emozionato? può darsi che io sia adrenalinico, ma sul podio penso che verrà fuori un po' più di emotività". (ANSA).