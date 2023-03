Con l'auto contro un muretto, 33enne muore nell'Aretino

(ANSA) - TERRANUOVA BRACCIOLINI (AREZZO), 03 MAR - Un 33enne è morto la notte scorsa, intorno alla mezzanotte, a causa di un incidente avvenuto lungo la tangenziale di Terranuova Bracciolini (Arezzo). L'uomo, residente a Loro Ciuffenna, era alla guida della propria Audi, quando per cause da accertare ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada, sfondando il guard rail e andando poi a sbattere contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e carabinieri: il 33enne è stato estratto dall'abitacolo e i sanitari hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma non c'è stato niente da fare. La circonvallazione di Terranuova è rimasta chiusa per diverse ore per permettere i soccorsi e la rimozione della vettura. (ANSA).