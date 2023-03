Forteto, Fiesoli esce dal carcere per problemi di salute

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAR - Rodolfo Fiesoli, il fondatore della comunità del Forteto in Mugello (Firenze), condannato in via definitiva a 14 anni e 10 mesi di carcere per violenza sessuale e maltrattamenti, è stato scarcerato e posto in detenzione domiciliare a causa delle sue condizioni di salute "incompatibili" con la reclusione in un penitenziario. E' quanto disposto dal tribunale di sorveglianza di Venezia. Fiesoli è stato trasferimento in una rsa nel padovano. (ANSA).