Neve sui rilievi appenninici e vento, codice giallo in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Permane il codice giallo per vento forte su quasi tutta la Toscana, che si estende fino alle ore 12 di mercoledì 1 marzo, ma la novità, per l'intera giornata di domani, è la neve. Dalle dalle prime ore di mercoledì nevicate più frequenti e insistenti sono previste sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino, ma saranno interessati anche l'Alto Mugello, localmente anche a quote collinari, e parte dell'Appennino pistoiese. Accumuli generalmente poco abbondanti sulle restanti zone appenniniche e attorno al Monte Amiata. Per il rischio neve il codice giallo emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale avrà validità per tutto mercoledì 1 marzo.

Saranno inoltre possibili piogge sparse e anche isolati temporali dal pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, a partire dalle zone meridionali e dall'Arcipelago e in graduale estensione al resto della regione. (ANSA).