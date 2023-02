Maggio, per il nuovo sovrintendente Cdi aggiornato al 6 marzo

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Il consiglio di indirizzo della Fondazione del teatro del Maggio musicale fiorentino ha recepito le dimissioni del sovrintendente Alexander Pereira, comunicate il 27 febbraio in una lettera, e si riunirà il 6 marzo per decidere il nome del suo successore da proporre al ministro della Cultura.

"Ci siamo aggiornati al 6 marzo per la proposta al ministro del nuovo sovrintendente - ha spiegato Valdo Spini, componente del consiglio di indirizzo, uscendo dalla riunione durata oltre due ore e svoltasi a Palazzo Vecchio - perché lo statuto dice che il sovrintendente è nominato dal ministro della Cultura su proposta del consiglio di indirizzo".

E' stata fissata la data del 6 marzo, ha poi spiegato Spini, perché "in questi giorni prendiamo contatti per avere le disponibilità delle persone". Durante il comitato di indirizzo, conclude, "nomi non sono stati fatti. Il sindaco Nardella si è riservato di accertare delle disponibilità in base ai suoi contatti". (ANSA).