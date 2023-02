La cantante Ana Popovic al Pistoia Blues Festival il 9 luglio

(ANSA) - PISTOIA, 27 FEB - La blueswoman Ana Popovic sarà alla 42a edizione del Pistoia Blues Festival, in piazza Duomo il 9 luglio in una domenica-evento all'insegna del blues e rock internazionale. Con lei una grande band al completo con una sezione fiati d'eccezione. Lo rendono noto gli organizzatori del festival aggiungendo che a breve saranno annunciati gli altri artisti protagonisti della data.

La cantante e chitarrista serba, una delle principali esponenti del blues al femminile internazionale, dopo tour mondiale a supporto del suo ultimo lavoro "Like It On Top", è pronta a pubblicare il nuovo album intitolato "Power", in uscita il 5 maggio 2023. Un disco importante per la Popovic che ha combattuto una personale battaglia contro il cancro negli ultimi due anni, ma ha avuto la forza di superarlo, scrivere nuove canzoni, e tornare più forte di prima. Il primo singolo già pubblicato è "Turn My Luck" già in tutti gli store digitali.

(ANSA).