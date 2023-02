Fossi nuovo segretario Pd Toscana, "Il partito non è morto"

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - La vittoria della mozione Schlein per la guida del Pd "è un segnale che il partito non è morto, il partito vuole cambiare. L'appello che abbiamo fatto a venire a cambiare sta avendo successo. Da qui può partire la riscossa dei progressisti e della sinistra nel Paese e in Toscana". Lo ha detto dopo il risultato del voto il deputato Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio (Firenze), che a sorpresa rispetto alle previsioni ha nettamente prevalso nella corsa alla segreteria regionale sulla candidata della mozione Bonaccini Valentina Mercanti.

"Una riscossa - ha aggiunto Fossi - che dovrà essere caratterizzata a tornare quello per cui siamo nati, in chiave moderna e contemporanea, cioè stare dalla parte dei più deboli, stare dalla parte di chi vive una situazione di povertà o di difficoltà, lottare contro le disuguaglianze, migliorare la qualità della vita delle persone tutte, a partire da chi sta peggio". (ANSA).