Droga: arrestato per cocaina, pusher patteggia subito 10 mesi

(ANSA) - GALLICANO (LUCCA), 25 FEB - Un albanese di 30 anni di Gallicano, incensurato, è stato arrestato dai carabinieri della Garfagnana la notte scorsa con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e ha patteggiato oggi in direttissima al tribunale di Lucca una condanna a 10 mesi e la multa di 1.000 euro. Si tratta del risultato di un intensificato sforzo messo in atto da settimane da tutte le componenti dei carabinieri della Compagnia di Castelnuovo di Garfagnana e che già alcuni giorni fa aveva portato alla localizzazione di un domicilio che ospitava quattro maghrebini denunciati per simile ipotesi di reato.

L'albanese arrestato stanotte era da tempo sotto osservazione dei militari i quali avevano intuito che sfruttasse nascondigli lontani dalla propria abitazione dove nascondere lo stupefacente, probabilmente destinato al mercato locale. Lo recuperava poi, al bisogno, per destinarlo allo spaccio.

Stavolta i militari hanno individuato il deposito e si sono appostati aspettando che si recasse a prelevare la cocaina, in tutto c'erano 14 dosi, e lo hanno arrestato in flagranza.

