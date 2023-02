Ucraina, Shevchenko: "Grazie Italia per supporto al mio Paese"

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - "Vorrei ringraziare l'Italia per il supporto importante del mio paese: grazie a voi tutti, lo sappiamo che siete vicino a noi". Lo ha detto Andriy Shevchenko, ex calciatore ucraino del Milan e Pallone d'Oro 2004, che ha ricevuto oggi a Firenze il premio 'La Chiave d'Europa', organizzato dalla Nuova Europa, in virtù del suo impegno a favore della pace, a un anno dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.

"I numeri erano spaventosi - ha ricordato -, penso che circa sette milioni di rifugiati ucraini siano arrivati in Europa e tutti i paesi europei li hanno accolti, hanno aperto le porte, hanno creato una possibilità alla gente ucraina di vivere questo anno almeno con un po' di serenità. Qui stiamo parlando delle famiglie, perché quelle che hanno lasciato il Paese erano le famiglie, madri e figli mentre gli uomini erano rimasti tutti a difendere il nostro Paese".

In questo momento, ha aggiunto Shevchenko, "penso che alla luce del fatto che il nostro presidente Zelensky ha chiesto soprattutto un supporto militare importante, i capi dei governi sanno cosa è meglio per l'Ucraina in questo momento. Io mi concentro su diversi progetti, progetti di sport, progetti umanitari. Questa è la mia linea, e in questa cosa penso di essere più utile per il mio paese. Sono qui per parlare di questi progetti e dare un altro messaggio a tutto il mondo di sostenere il mio Paese". (ANSA).