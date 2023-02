La diocesi diffida le suore di clausura a Pienza

(ANSA) - SIENA, 24 FEB - Diffida formale alle monache benedettine di Pienza (Siena), in particolare alla Madre Superiora Diletta Forti da parte della diocesi di Montepulciano-Chiusi- Pienza alle 13 religiose di clausura del Monastero Maria Tempio dello Spirito Santo che "hanno posto in essere una serie comportamenti totalmente disallineati con la loro scelta di vita, in aperta violazione con le norme regolatrici del Codice di Diritto Canonico e del loro Ordine cui, per loro libera scelta, hanno prestato sincera ed incondizionata obbedienza". Lo rende noto la stessa diocesi riportando affermazioni dell'avvocato Alessandro Pasquazi.

Le suore nei giorni scorsi hanno espresso pubblicamente delle critiche contro alcune disposizioni assunte dalla Santa Sede dopo una visita apostolica, tra cui la sostituzione della Madre Superiora. (ANSA).