Corteo a Livorno contro la guerra in Ucraina, né Russia né Nato

(ANSA) - LIVORNO, 24 FEB - Circa un centinaio di persone ha partecipato a un corteo nelle vie del centro di Livorno stasera contro la guerra dei russi in Ucraina. Nella manifestazione dopo aver distribuito volantini dal titolo "Fermiamo la corsa del governo verso la guerra mondiale contro ogni imperialismo sia della Russia che della Nato" alcuni manifestanti del coordinamento cittadino per il ritiro immediato delle missioni militari italiane all'estero, "no missioni Livorno", hanno appeso due striscioni in piazza Cavour che recitano gli slogan "Disertiamo tutte le guerre" e "Contro la guerra fermiamo il massacro disertiamo". (ANSA).