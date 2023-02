Pergamena del 1350 testimonia distretto vino di Montepulciano

(ANSA) - FIRENZE, 15 FEB - Risale all'epoca medievale ed è uno dei documenti più interessanti che testimoniano l'esistenza di un distretto produttivo e di commercializzazione del vino di Montepulciano (Siena): un raro contratto di mercatura del 17 ottobre 1350, rinvenuto a Montepulciano e conservato presso il fondo Madonna de' Ricci (crociferi) dell'Archivio di Stato di Firenze. La copia originale è stata svelata in occasione dell'Anteprima del Vino Nobile di Montepulciano, presentazione delle nuove annate in commercio in corso fino al 20 febbraio, e verrà conservata nella sede del Consorzio.

Si tratta della registrazione notarile di una società di commercializzazione ed esportazione del vino prodotto nelle vigne di un esponente della famiglia signorile dei Del Pecora di Montepulciano, attraverso l'intervento del mercante Jacopo di Vanni di S. Fiora. "Il Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano - ha detto il presidente Andrea Rossi - ha avviato negli ultimi anni una serie di ricerche sulle tracce dei vini storici poliziani e sull'importanza di questi nella vitivinicoltura toscana e nazionale del passato".

"L'importanza del vino come motore dell'economia regionale e territoriale - ha aggiunto il sindaco Michele Angiolini -, in un legame sempre più stretto tra vino, produzione agroalimentare di qualità e turismo". La pergamena, una vera e propria rarità documentale sia per la datazione che per il contenuto, testimonia come ci dice il Repetti nel suo dizionario (Firenze, 1839) che il "vino squisito di Montepulciano, ... s'inviasse all'estero da tempi assai remoti" e fu scritta pochi anni dopo la redazione degli statuti di Montepulciano del 1337 che normavano la produzione, la vendita e la fiscalità del prodotto enologico per il quale la città era già nota in quel profondo passato.