Coltre di nebbia sulla Versilia sorprende abitanti

(ANSA) - VIAREGGIO, 15 FEB - Una nebbia insolita si è alzata nel primo pomeriggio di oggi in Versilia oscurando la visuale in lontananza: la coltre di nebbia si era registrata già nella prima mattinata di oggi, poi si era lentamente diradata fino a ritornare.

Questo fenomeno, che ha sorpreso non poco i versiliesi, si era gia verificato qualche anno fa. Molte le persone meravigliate perchè nella zona non è un fenomeno abituale.

(ANSA).