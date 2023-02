Scoperta autofficina abusiva, denunciate 6 persone

(ANSA) - CASTELFIORENTINO (FIRENZE), 14 FEB - Un'autofficina abusiva è stata posta sotto sequestro preventivo da parte dei Carabinieri Forestali al termine di un controllo eseguito a Castelfiorentino (Firenze). Secondo quanto appreso, l'attività non aveva nessun permesso ma ciò nonostante aveva al suo interno veicoli fuori uso e in riparazione. Sono scattate in tutto sei denunce, in particolare per i due gestori dell'attività e i quattro proprietari dell'immobile, al cui interno erano presenti rifiuti pericolosi e non tra cui ricambi auto e oli esausti.

Sotto sequestro probatorio sono stati posti anche i veicoli, le attrezzature, i materiali e gli scarti. I gestori dell'attività sono accusati di reati come gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mancata autorizzazione ambientale ed esercizio abusivo della professione di meccatronico. (ANSA).