100 anni Zeffirelli, a Firenze un Belvedere col suo nome

(ANSA) - FIRENZE, 12 FEB - Il triplice passaggio davanti al piazzale Michelangelo delle Frecce Tricolori, in formazione completa da 10 aerei, ha salutato oggi a Firenze l'intitolazione a Franco Zeffirelli del Belvedere che offre una vista privilegiata sul centro storico della città, a 100 anni dalla nascita del grande regista e scenografo scomparso nel 2019. Alla cerimonia, preceduta dall'omaggio alla tomba di Zeffirelli, nel Cimitero delle Porte Sante, ha presenziato il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini.

"Zeffirelli è stato un grande italiano, non sempre in vita omaggiato e riconosciuto come un'altra grande fiorentina, Oriana Fallaci", ha affermato Salvini, dicendosi "contento che, seppur in ritardo, questa straordinaria città tributi ad un suo grande uomo, uno dei più grandi uomini di cultura al mondo, l'omaggio che si merita, in questa giornata di sole, con le Frecce Tricolori". All'intitolazione del Belvedere, davanti ad oltre 500 persone, sono intervenuti, fra gli altri il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, il sindaco di Firenze Dario Nardella, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il generale di brigata aerea Urbano Floreani, comandante dell'Istituto di Scienze Militari Aeronautiche di Firenze, e Pippo Zeffirelli, figlio adottivo del regista, e presidente della Fondazione a lui intitolata. (ANSA).