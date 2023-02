Smantellate 8 postazioni spaccio droga in boschi Cerbaie

(ANSA) - ALTOPASCIO, 11 FEB - Operazione congiunta delle polizie municipali di Altopascio (Lucca), Castelfranco di Sotto (Pisa), Fucecchio (Firenze), Ponte Buggianese (Pistoia) e Chiesina Uzzanese (Pistoia) lungo le strade e all'interno dei boschi delle Cerbaie, luogo il confine tra quattro province nel quale lo spaccio di droga nel tempo è divenuto un fenomeno sempre più diffuso. L'intervento che si è svolto anche con l'utilizzo dell'unità cinofila dell'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e un totale di 17 agenti (7 provenienti da Fucecchio, 5 da Altopascio, 3 da Castelfranco di Sotto e 2 dal comando Ponte Buggianese-Chiesina Uzzanese) ha consentito di scoprire e smantellare all'interno dei boschi otto postazioni di spaccio utilizzate dai pusher per la loro attività illecita. Rinvenuti tra l'altro alcuni bracieri usati per combattere le temperature rigide di questi giorni. Controllati anche 60 veicoli, con 12 sanzioni elevate per infrazioni al codice della strada. Il blitz andato in scena ieri è il secondo realizzato dalle polizie municipali a seguito del Comitato interprovinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si riunì a fine novembre in Comune a Fucecchio, con la partecipazione di ben quattro prefetti.

"Quello dello spaccio della droga - commentano i sindaci dei Comuni intervenuti in questa operazione - è un fenomeno sempre più dilagante che deve essere combattuto ma anche studiato e affrontato da tanti punti di vista. Se la domanda di stupefacenti è così in crescita sul nostro territorio, così come in tutta Italia, è evidente che c'è un malessere diffuso nella società". (ANSA).