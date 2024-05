Aggredito a colpi di machete a Prato, due arresti

Un'aggressione a colpi di machete lo scorso 18 aprile a Prato ridusse in fin di vita un 30enne. Per quel grave episodio ora i carabinieri hanno arrestato due dei presunti autori, destinatari di una misura cautelare disposta dal gip della città toscana per tentato omicidio in concorso.

La vittima è un uomo originario del Marocco: intorno all'una di notte lungo via Carradori un gruppo di almeno cinque persone, descritte come nordafricane, rintracciarono l'uomo nei pressi di un , aggredendolo all'uscita e ferendolo col machete. Il trentenne, ferito gravemente, fu portato a Careggi e poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico che gli avrebbe salvato la vita. Le indagini proseguono alla ricerca degli altri componenti del gruppo ed alla verifica di connessioni con alcuni eventi meno cruenti avvenuti in città che potrebbero essere connessi alla vicenda.



