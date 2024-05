George Clooney ad Arezzo per riprese film

George Clooney è arrivato stamani, intorno alle 11, ad Arezzo, tra le location per le riprese al teatro Petrarca del film Jay Kelly, titolo provvisorio della pellicola diretta da Noah Baumbach per Netflix, di cui è protagonista. L'attore statunitense ha salutato le persone che lo attendevano davanti al Teatro Petrarca dove è entrato dopo qualche stretta di mano. Il divo di Hollywood è apparso sorridente e abbronzato.

La pellicola, oltre a George Clooney, conta su Adam Sandler, arrivato anche lui in mattinata. Sandler si è fermato con il pubblico per alcuni selfie poi ha raggiunto il teatro dove le riprese andranno avanti, in maniera blindata, per tutto il giorno.

Domani invece, la stazione di Pescaiola ad Arezzo ospiterà le riprese dell'ultimo film di Gianni Amelio con Alessandro Borghi.





