Arriva sulla Rai Pierino e il lupo disegnato da Bono Vox

Pierino e il lupo, un Pierino dodicenne in lutto per la perdita della mamma, con la celebre musica di Prokofiev e le illustrazioni di Bono Vox. E' una delle novità più attese tra le tante annunciate da Luca Milano, direttore di Rai Kids, e dalla sua squadra a Cartoons on the Bay a Pescara. L'opera sarà trasmessa su Rai Gulp e disponibile su RaiPlay venerdì 21 giugno (Festa della Musica) alle ore 13 e alle 17.30, e sabato 22 giugno alle 22.

Sui titoli di coda Bono, rimasto a sua volta orfano come il protagonista, canta Nothing To Be Afraid Of scritta insieme a Gavin Friday - che è anche il narratore nella versione originale inglese - e Michael Heffernan.

Basata sulle illustrazioni del fondatore e leader degli U2 in veste di artista visivo, la suggestiva versione è adattato da Sophie Headwood e Séamas O'Really.



