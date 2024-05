Sicurezza, a Firenze arrivano i vigilantes in servizio notturno

Il servizio di vigilanza privata voluto e finanziato dall'Amministrazione comunale contro il fenomeno delle spaccate e dei vandalismi a Firenze parte da lunedì 20 maggio e per sei mesi porterà controlli notturni nelle zone più colpite. Il progetto, per il quale Palazzo Vecchio ha stanziato 400.000 euro, è partito dopo l'approvazione in giunta di una delibera dell'assessore alle attività produttive Giovanni Bettarini e ora porta in strada guardie giurate e vigilantes che sono stati ingaggiati grazie alla collaborazione con i centri di assistenza tecnica di Confesercenti e Confcommercio.

Le guardie giurate svolgeranno servizio notturno di vigilanza dalle 23 alle 6 nelle zone della città maggiormente colpite dal fenomeno delle spaccate come quelle che vanno dal centro storico alle aree di San Jacopino, a Novoli, piazza Pier Vettori e piazza Dalmazia. Ogni notte saranno 10 i mezzi dei vigilantes di diverse aziende di sicurezza che si occuperanno del servizio, coordinati dal Comando dei Vigili giurati, per conto di Confcommercio e Confesercenti. "Concretezza e attenzione alle esigenze della città e delle attività commerciali - hanno detto gli assessori alle attività produttive Giovanni Bettarini e alla sicurezza Benedetta Albanese - che si aggiungono ad altri servizi come l'assunzione di 200 agenti di Polizia municipale, agli steward nelle strade, nelle piazze e nei giardini pubblici e ai volontari dell'associazione nazionale carabinieri. Con questo ulteriore progetto, in attesa che il governo batta un colpo e mandi i poliziotti che mancano, manteniamo le nostre promesse e dimostriamo concretezza e attenzione al bisogno di sicurezza di chi lavora e vive a Firenze".



