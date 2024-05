'Rifiuto lasciato da un incivile', campagna Alia per decoro

Arriva l'adesivo sui rifiuti abbandonati che dice: 'Lasciato da un incivile! Ritiro in corso'. Così un nuovo strumento della campagna di 'guerrilla marketing' di Alia Multiutility spa per combattere i cattivi comportamenti nello smaltimento dei rifiuti. Oggi ci sono state le prime azioni nel centro di Firenze, mentre altre iniziative sono programmate per i prossimi giorni in altre zone.

L'avviso, stampato su uno sgargiante adesivo giallo e nero, attaccato sui rifiuti abbandonati che rovinano l'immagine della città, "fa parte di una strategia di comunicazione non convenzionale - spiega Alia -, contro gli atti incivili compiuti da chi lascia i rifiuti per strada, disinteressandosi della pulizia e del decoro del territorio".

L'iniziativa, inserita nel piano di lancio dei nuovi servizi di Aliapp e ha l'obiettivo di informare i cittadini sul fatto che è stato attivato un servizio di ritiro e allo stesso tempo aiutare "un cambio di prospettiva sull'utente, accendere l'attenzione e mettere in evidenza i gesti incivili che costano alla collettività circa 20 milioni di euro all'anno".



