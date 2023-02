Altri 79 casi Covid e nessun decesso in Toscana nelle 24 ore

(ANSA) - FIRENZE, 06 FEB - Altri 79 nuovi casi e nessun morto per Covid nelle 24 ore della domenica, secondo il rapporto giornaliero della Regione Toscana. Il giorno precedente più recente senza decessi per Covid è risultato il 31 gennaio scorso. Restano quindi 11.491 le vittime dall'inizio dell'epidemia.

I 79 nuovi casi (40 con tampone molecolare e 39 con test rapido) portano il numero dei contagiati a 1.584.008. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati nelle 24 ore è dell'8,1%. I guariti crescono del +0,2% - 2.791 persone con tampone negativo nelle 24 ore - e raggiungono quota 1.535.354 (96,9% dei casi totali). I positivi attuali sono 37.163 (-6,8% rispetto a ieri). Tra loro 189 sono ricoverati (+14 persone il saldo tra ricoveri e dimissioni su ieri) di cui 10 in terapia intensiva (+5 persone il saldo tra ingressi e uscite). Altre 36.974 persone positive sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (-2.726 persone su ieri, pari al -6,9%). (ANSA).