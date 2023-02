Con ruspa rubano un bancomat in un centro commerciale a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 05 FEB - Ignoti hanno rubato un bancomat in un centro commerciale di via del Cavallaccio a Firenze utilizzando una ruspa, si pensa rubata in un vicino cantiere. E' accaduto la notte scorsa. Secondo quanto spiegato i ladri hanno agito intorno alle 4.30 circa: aperto un cancello che dà accesso alla galleria del centro commerciale, con la ruspa hanno sradicato da terra uno sportello Atm a colonna presente nell'area centrale. Poi il bancomat è stato caricato su un furgone modello Fiat Doblò. Infine la fuga.

Sul posto intervenuti i carabinieri del radiomobile di Firenze dopo essere stati allertati dai vigili giurati che avevano ricevuto l'allarme. Successivamente stamani lo sportello Atm così come il furgone sono stati rinvenuti in un terreno nelle campagne di Montespertoli. Nessuna traccia invece dei soldi: il bancomat era stato forzato e svuotato. Al momento non è stato quantificato l'importo del bottino I carabinieri - a condurre le indagini è il nucleo operativo di Firenze Oltrarno dell'Arma - acquisiranno anche le immagini registrate dalla videosorveglianza nel centro commerciale per cercare elementi utili. La ruspa utilizzata, secondo gli investigatori, sarebbe stata rubata in un vicino cantiere.

(ANSA).