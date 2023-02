Anemos, l'uomo e il divino nel racconto di Guarducci

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Doppia proiezione a Roma e Firenze, il 6 e l'8 febbraio, di ANEMOS - Il Vento, diretto e prodotto da Fabrizio Guarducci (Una sconosciuta - Mare di Grano), prodotto e distribuito da FAIR PLAY. Liberamente tratto dal romanzo 'Theoria' dello stesso Guarducci, edito da Lorenzo De' Medici Press, ha un cast internazionale composto da Vincent Riotta, Marc Fiorini, Alessio Di Clemente, Giorgia Wurth, con la partecipazione straordinaria di Sebastiano Somma. Si avvale delle musiche originali firmate dal Maestro Pino Donaggio, il montaggio di Paolo Marzoni, la direzione della fotografia di Stefano Spiti, le scenografie di Ester Musatti ed i costumi di Gabriella Ferrera. Il film - in cui il vento (Anemos) è metafora del Divino, che si sente ma non si può vedere - racconta il rapporto tra gli uomini e il senso del divino: dai miti greci al cristianesimo, fino ai giorni nostri. Grazie a personaggi noti, anche se non esplicitamente menzionati, come Platone, Pitagora, San Benedetto e Gesù, lo spettatore ripercorre i momenti della Storia in cui il vento diventa portatore di un messaggio di spiritualità, per cercare di dare una risposta alle domande che l'Uomo si chiede da millenni. Il film sarà presentato dal regista, da parte del cast e dal co-produttore Matteo Cichero, il 6 febbraio a Roma al Nuovo Cinema Aquila e l' 8 febbraio a Firenze al Cinema La Compagnia. (ANSA).