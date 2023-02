Sindaco'Evitato fuoco in stazione Viareggio'

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 FEB - "Un fatto gravissimo che richiama alla mente scenari ben peggiori", "a quanto risulta il sistema di rilevazione ha scongiurato l'aggravarsi della situazione ma ancora dobbiamo dire grazie alla prontezza dei macchinisti e ai vigili del fuoco che sono intervenuti". Lo dichiara il sindaco Giorgio Del Ghingaro riguardo al surriscaldamento dei freni di un vagone cisterna carico di Gpl fermato in stazione a Viareggio.

"Non è ammissibile che episodi del genere continuino a ripetersi - ha aggiunto Del Ghingaro - Abbiamo chiesto più volte in questi anni ai vari ministri che si sono succeduti, la costituzione di un osservatorio con sede a Viareggio riguardo al transito delle merci pericolose sui binari ma ad oggi non abbiamo avuto risposta". "Torneremo, di nuovo, a parlare con il ministero - conclude - perché la prevenzione e la sicurezza dei cittadini, dei passeggeri e di chi ogni giorno lavora sui binari, devono essere messi al primo posto". (ANSA).