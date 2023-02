Grotta animali del Giardino di Castello in gara per Art Bonus

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Dal 1/o febbraio è possibile votare sulla piattaforma www.artbonus.gov.it il progetto di restauro della Grotta degli Animali del Giardino di Villa Castello - Direzione regionale musei della Toscana selezionato per la 7/a edizione del concorso Art Bonus nella categoria Beni e luoghi della cultura, finanziato da Publiacqua Spa. Per votare basta accedere alla piattaforma del concorso, senza alcuna iscrizione, ed esprimere il proprio voto. L'iniziativa, organizzata dal Ministero della Cultura, Ales Spa e Promo Pa Fondazione - LuBeC, è un modo per rendere i territori protagonisti grazie al voto espresso dalla giuria popolare di tutti i cittadini che vorranno partecipare e dunque esprimere il loro gradimento a favore dei progetti sulla pagina del concorso e sui social e offre un momento di visibilità e riconoscimento agli enti promotori di raccolte Art Bonus, ai loro donatori e al patrimonio culturale. La Villa medicea di Castello, dichiarata dall'Unesco Patrimonio mondiale dell'Umanità, è una delle più antiche residenze suburbane della famiglia Medici, che la possedettero fin dal 1477. Il nuovo intervento prevede il restauro delle sculture con gli animali delle fontane che popolano le vasche interne della Grotta, ornate da decorazioni in spugne e conchiglie, e del prospetto architettonico che si affaccia sul giardino e sul piano degli agrumi. Gli interventi previsti dal progetto andranno ad integrare il lungo ciclo di restauri avviati dal 2019. (ANSA).