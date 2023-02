Doktor Faust torna al Maggio con regia di Livermore

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Il Doktor Faust di Ferruccio Busoni è la seconda opera in programma al Festival di Carnevale del Maggio musicale fiorentino. Andrà in scena il 7 febbraio, in sala grande, con il maestro Cornelius Meister alla guida del Coro e dell'Orchestra del Maggio. La regia è firmata da Davide Livermore, mentre nel cast figurano Dietrich Henschel, Wilhelm Schwinghammer, Daniel Brenna, Joseph Dahdah, Olga Bezsmertna e Florian Stern. L'opera, è stato ricordato durante la presentazione, fu messa in scena per la prima volta in assoluto proprio a Firenze, il 28 maggio 1942 per l'8/o Festival del Maggio, e poi una seconda volta nel 1964 come opera inaugurale del 27/o Festival del Maggio dedicato all'espressionismo. L'opera torna quindi a 60 anni di distanza e per la prima volta nella versione con l'originale libretto in tedesco. "Proporremo al pubblico qualcosa che davvero poco ha a che vedere con la concezione odierna del 'buono' e del 'corretto' - ha detto il regista Livermore .- Faust, che scende a patti con il Male, si assume ogni briciola delle sue responsabilità: sia delle morti sia del dolore che ha causato. Non sente né il bisogno di umiliarsi né tantomeno quello di pentirsi. Il libero arbitrio è dunque servito, con tutto ciò che ne consegue. Io sono davvero felice di portare un'opera così particolare e così di alto livello in un teatro come il Maggio Musicale, che deve la sua fama a questi azzardi e a queste incursioni nel 'nuovo'". Le altre recite sono in programma il 14 e il 21 febbraio (ore 20) e l'11 febbraio (ore 18) (ANSA).