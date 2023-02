Carnevale, costumi di Anna e Giorgio White a Villa Argentina

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 03 FEB - Inaugurata nelle sale di Villa Argentina a Viareggio (Lucca) la mostra 'Costumi Costume.

Collezione dell'Atelier Anna e Giorgio White', a cura della Fondazione Carnevale e della Provincia di Lucca. Esposti, per tutto il periodo di Carnevale, 30 preziosi abiti che fanno parte della collezione di quasi 800 costumi realizzati dalla celebre sartoria teatrale di Viareggio ed esposti in questa occasione per la prima volta. La sartoria teatrale White nasce a Milano.

Lì Anna, costumista teatrale e cinematografica, che lavora con grandi artisti - Celentano, Bramieri, Dapporto per citarne alcuni - decide di fondare un proprio atelier. Il fratello Giorgio, in quegli anni, si dedica alla carriera di attore teatrale, cinematografico e televisivo. Durante le riprese di Satyricon è Fellini a suggerirgli di cambiare il proprio cognome nel più internazionale White, nome dell'amato cane di famiglia.

Nel 1979, Giorgio e Anna decidono di trasferirsi a Viareggio, dove Giorgio curerà le pubbliche relazioni dell'atelier di Anna e ne sarà stilista e designer. Qui iniziano a collaborare con il Carnevale. Seguendo le indicazioni di Uberto Bonetti confezionano i costumi di Burlamacco e Ondina.

Nell'allestimento curato dall'architetto Paolo Riani gli abiti ritrovano una loro dimensione estetica, tra stucchi dorati in mecca d'argento e affreschi che rievocano mondi lontani ed esotici, con ispirazioni che vanno da Klimt al Rinascimento fiorentino, per riallacciarsi all'Art Nouveau e al Liberty. Un percorso tra eleganza, seduzione e malizia, spiegano i promotori, per raccontare quell'inno alla gioia di vivere che è il Carnevale. La mostra resta aperta fino al 3 marzo 2023, l'ingresso è libero. (ANSA).