50 opere Silvio Loffredo in esposizione a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 03 FEB - Sarà inaugurata sabato 4 febbraio la mostra 'Silvio Loffredo, immagini e immaginazioni', cui si associa la presentazione di un libro sulla sua vita e le opere. "Le iniziative per ricordare Silvio Loffredo a dieci anni dalla scomparsa sono un giusto riconoscimento di Firenze e della Toscana a un artista che, pur essendo cosmopolita, ha sempre avuto un rapporto profondo e intenso con un territorio che è stato per lui grande fonte di ispirazione", ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Il vernissage è in programma alle ore 17.30, nella sala esposizioni dell'Accademia delle Arti del Disegno. Interverranno Cristina Acidini, presidente dell'Accademia delle Arti del Disegno, Andrea Granchi, presidente della Classe di pittura dell'Accademia delle Arti del Disegno e Marco Moretti, curatore della mostra. Sarà presente Christopher Loffredo. Promotrice dell'iniziativa l'Accademia delle Arti del Disegno che ricorda Silvio Loffredo, pittore e incisore (Parigi, 1920-Trebiano 2013), con una mostra antologica comprendente cinquanta opere fra dipinti e incisioni, di cui molte inedite o non viste da tempo. Nell'occasione del decennale, Marco Moretti, studioso dei movimenti del Novecento e curatore della mostra all'Accademia, con l'apporto della Fondazione Alimondo Ciampi ha pubblicato per i tipi di Sillabe un dettagliato studio: 'Silvio Loffredo, vita, immagini e immaginazioni. La ricerca solitaria di un artista europeo nei fermenti della Firenze del suo tempo'. (ANSA).