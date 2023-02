Museo Marini Pistoia, flashmob con cavallo a 3 anni chiusura

(ANSA) - PISTOIA, 02 FEB - Un flashmob per ricordare che il museo pistoiese che raccoglie le opere di Marino Marini a Pistoia, città natale del grande artista, è ormai chiuso al pubblico da 3 anni. A promuovere l'iniziativa è stato il comitato Nessuno tocchi Marino, il cui coordinatore, Marco Leporatti, ha tenuto una conferenza stampa oggi davanti alla sede del museo, in corso Fedi a Pistoia, con vicino anche un cavallo bianco come quello che il fotografo pistoiese Aurelio Amendola aveva fotografato accanto a Marino Marini nella spiaggia di Forte dei Marmi, davanti alla villa dell'artista, in uno scatto diventato celebre.

"Un modo per omaggiare il nostro concittadino illustre, Marino Marini e per chiedere con forza che il museo sia riaperto al pubblico al più presto", ha spiegato Leporatti, che esponeva anche un cartellone con scritto 'Buon compleanno Marino'. Il comitato ha in programma anche un'ulteriore iniziativa per il prossimo 16 febbraio. "Per quella data - prosegue Leporatti - abbiamo riunito varie istituzioni, insieme alle quali andremo dal sindaco di Pistoia, sperando che lui si faccia promotore di un tavolo comune, finalizzato alla riapertura del museo".

