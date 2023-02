La ricerca dell'assoluto, Giacometti dialoga con Fontana

(ANSA) - FIRENZE, 02 FEB - Alberto Giacometti e Lucio Fontana per la prima volta insieme. Un progetto museale a Firenze presenta l'incontro ideale e il dialogo fra due giganti del Novecento, grazie al confronto fra opere in arrivo dall'Italia e dall'estero.

L'appuntamento è doppio: ci sarà la mostra 'Giacometti-Fontana. La ricerca dell'assoluto', a cura di Chiara Gatti e Sergio Risaliti (2 marzo -4 giugno 2023), ospitata all'interno degli spazi monumentali del Museo di Palazzo Vecchio: in particolare opere dei due artisti saranno ospitate nella Sala delle Udienze e nella Sala dei Gigli, dove oggi si conserva la celebre Giuditta di Donatello. In concomitanza il Museo Novecento dedicherà due piani delle ex Leopoldine alle sculture e ai disegni di Lucio Fontana per la mostra 'Lucio Fontana. L'origine du monde' (dal 2 marzo al 13 settembre 2023), che nasce dalla volontà di esplorare alcuni aspetti ancora poco sondati dell'opera del maestro italo-argentino e che si avvale del supporto e del prestito di un consistente nucleo di opere della Fondazione Lucio Fontana. (ANSA).