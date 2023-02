53enne trovato morto in riparo di fortuna all'Elba, indagini

(ANSA) - PORTOFERRAIO (LIVORNO), 02 FEB - Un uomo di 53 anni, di origini milanesi ma residente da anni all'isola d'Elba, è stato trovato morto in uno scantinato adibito a dormitorio di fortuna nel centro di Portoferraio (Livorno). I carabinieri sono sul posto anche con il reparto scientifico di Firenze ed hanno avviato le indagini per cercare di chiarire le circostanze del decesso che, secondo una prima ricostruzione, non riporterebbe a una morte per causa naturale.

I militari sono intervenuti sul posto chiamati da un conoscente. Il 53enne si trovava riverso sul pavimento della stanzetta con due brande adibita a dormitorio. L'intervento risale a poco dopo le 4. E' stato chiamato il 118 ma per l'uomo non c'è stato niente da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. (ANSA).