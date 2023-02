Incendio in sala parrocchiale accanto a chiesa a Lucca

(ANSA) - LUCCA, 01 FEB - Intervento dei vigili del fuoco in corso a Lucca per un incendio in un locale parrocchiale adiacente alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Carignano, sobborgo cittadino in riva destra del Serchio. Sul posto stanno intervenendo tre squadre con mezzi Aps, autobotte e autoscala.

L'incendio, riferiscono gli stessi pompieri, è attualmente sotto controllo. (ANSA).