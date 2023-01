L'arte del '900 nella biblioteca di Aldo Palazzeschi

(ANSA) - FIRENZE, 31 GEN - 'L'arte del Novecento nella biblioteca di Aldo Palazzeschi'. E' la mostra bibliografica e documentaria ospitata dal 2 febbraio al 28 aprile alla Biblioteca umanistica dell'Università di Firenze.

Proprio alla Biblioteca umanistica, oltre che nel Centro di studi Aldo Palazzeschi, attivo presso lo stessi Ateneo, è conservato il fondo librario che lo scrittore fiorentino lasciò in eredità alla facoltà di lettere della sua città. La mostra si propone di ricercare nei libri che compongono la biblioteca dello scrittore e attraverso le sue carte d'archivio le tracce della viva relazione di Palazzeschi con il mondo dell'arte novecentesca.

Numerosi volumi fra prime edizioni, monografie d'arte e cataloghi di mostre, spesso corredati di dediche, raccontano, in filigrana, la trama delle relazioni, dei contesti frequentati e dei gusti artistici di Palazzeschi, da Umberto Boccioni a Primo Conti e Ottone Rosai, da Filippo De Pisis a Corrado Cagli e Mino Maccari. L'esposizione ripercorre così alcune importanti correnti artistiche del '900: la stagione futurista, l'ambiente artistico fiorentino, le avanguardie parigine, la scuola romana, per arrivare al centro di incontro e irradiazione delle nuove tendenze dell'arte contemporanea: la Biennale di Venezia, di cui Palazzeschi fu, negli anni, assiduo frequentatore. Le carte d'archivio dello scrittore fiorentino (lettere, manoscritti, materiale iconografico), conservate presso il Centro di studi Aldo Palazzeschi, contrappuntano e rischiarano con le voci del poeta e degli altri protagonisti di quella stagione culturale il viaggio nell'arte del Novecento che la biblioteca dell'autore idealmente percorre.

Il 2 febbraio, tra l'altro anniversario della nascita di Palazzeschi (1885-1974), presenteranno l'esposizione la direttrice della Biblioteca umanistica Laura Vannucci e i curatori Simone Magherini, direttore del Centro studi Aldo Palazzeschi, Lucia Denarosi e Walter Scancarello (Biblioteca umanistica). (ANSA).