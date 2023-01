Cospito: minacce a giudici e proiettile in busta al Tirreno

Una busta con un proiettile e minacce ai giudici è stata indirizzata al direttore de Il Tirreno Luciano Tancredi e fa riferimento alla vicenda dell'anarchico Alfredo Cospito. Lo riferisce il quotidiano livornese nell'edizione odierna pubblicando l'immagine del foglio a quadretti in cui c'è scritto in maiuscolo, a stampatello, la frase: "Se Alfredo Cospito muore i giudici sono tutti obiettivi 2 mesi senza cibo fuoco alle galere". La missiva è arrivata ieri dentro una busta gialla francobollata nella sede di Livorno del giornale. La polizia ha sequestrato tutto il materiale. Accertamenti sono in corso.