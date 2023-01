Esce con cani e ferita resta di notte nel bosco, soccorsa

(ANSA) - RIGNANO SULL'ARNO, 28 GEN - Una donna di 53 anni che era uscita con i suoi cani nel pomeriggio di ieri e che poi si era ferita a una gamba è stata recuperata dai vigili del fuoco di Firenze all'alba di oggi.

I pompieri sono infatti intervenuti intorno alle 3 della scorsa notte, a San Donato in Collina, nel comune di Rignano sull'Arno (Firenze), per il recupero dalla 53enne che dopo aver trovato un riparo di fortuna, spiegano i soccorritori, è stata sentita chiedere aiuto da una persona che ha allertato il sistema di soccorso e i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno individuato e raggiunto la donna trasportandola in una zona sicura dove è stata affidata al personale sanitario.

L'intervento è terminato alle 5:25. (ANSA).