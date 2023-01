Atletica: acuto di Iapichino in Spagna, 6,72 nel lungo

(ANSA) - ROMA, 28 GEN - Larissa Iapichino torna alla vittoria, conquistando il successo nella prova di salto in lungo al meeting di Sabadell, in Spagna. Nella seconda uscita stagionale, dopo il debutto di domenica scorsa a Valencia con 6,45, la saltatrice fiorentina arriva a 6,72, misura che le mancava dal giorno del record del mondo U.20 indoor, due anni fa, quando aveva raggiunto 6,91.

L'azzurra delle Fiamme Gialle ha piazzato la misura già al primo ingresso in pedana, poi ha proseguito con un nullo, una rinuncia, un altro nullo, un 6,57 e un 6,55. Soltanto in tre gare in carriera aveva fatto meglio di quanto ottenuto oggi in Catalogna e non aveva mai saltato così lontano in una gara all'estero. A poco più di un mese dagli Europei indoor di Istanbul (2-5 marzo) è una prestazione che infonde fiducia.

"Sono molto contenta di questo 6,72 - il commento di Iapichino -. Ci sono alcuni dettagli da poter migliorare ma possiamo dire di aver iniziato... con il piede giusto! Continuiamo così e lavoriamo per ottimizzare la fase di accelerazione finale".

