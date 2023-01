Open: Matteo Renzi in udienza, 'Nostra ragione sarà sancita'

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - "Speriamo che il pm, che l'ultima volta ha perso le staffe, abbia recuperato un po' di tranquillità. Speriamo che il Natale gli abbia fatto bene. Nel merito noi abbiamo ragione e quindi aspettiamo che questa ragione venga sancita dal tribunale. Arriverà, basta non aver fretta". Lo ha detto l'ex premier, ora leader di Iv, Matteo Renzi, prima di entrare in tribunale a Firenze dove stamani è presente alla prosecuzione dell'udienza preliminare sull'inchiesta Open dove figura tra gli imputati. Renzi è arrivato da solo poi si è messo a fianco del difensore, avvocato Federico Bagattini. "Un augurio di buon lavoro al vicepresidente Fabio Pinelli, era qua nell'ultima udienza nel collegio difensivo di Alberto Bianchi - ha anche detto Renzi -. E' un bravissimo avvocato. Adesso è vicepresidente del Csm, una delle più alte cariche dello Stato e noi gli facciamo tanti auguri".

La procura di Firenze ritiene Renzi direttore di fatto della ex fondazione ed è accusato di finanziamento illecito ai partiti in concorso con l'ex presidente di Open, l'avvocato Alberto Bianchi, e i componenti del cda. Insieme a loro, sono imputate altre 10 persone, a vario titolo, tra cui i parlamentari Maria Elena Boschi e Luca Lotti, e l'imprenditore Marco Carrai.

(ANSA).