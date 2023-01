A Pitti Filati 2850 compratori, tornano i buyer asiatici

(ANSA) - FIRENZE, 27 GEN - Sono 2.850 i compratori intervenuti alla 92ma edizione di Pitti Immagine Filati, che oggi si conclude alla Fortezza da Basso di Firenze. Secondo i dati diffusi oggi da Pitti Immagine, i compratori esteri sono 1.100 esteri, con in testa Francia, Inghilterra, Germania, Usa, Svizzera, Spagna, Turchia, Olanda, Danimarca e Portogallo.

Anche i compratori asiatici, come è successo per Pitti Uomo e Bimbo, tornano a frequentare le fiere europee: i numeri non sono ancora quelli del 2019-inizio 2020, ma la qualità è alta da Giappone, Corea del Sud, Cina continentale e Hong-Kong e Mongolia. L'Europa è rappresentata al completo, dalle aree atlantiche e meridionali a quelle orientali e nordiche. "I 105 espositori hanno mediamente lavorato a ritmi molto alti già dalla prima mattina . afferma Raffaello Napoleone, amministratore delegato di Pitti Immagine - e, nei primi commenti di alcuni di loro, si sottolinea non solo l'alta affluenza di compratori, ma anche la loro motivazione e importanza. Ricordiamo infatti che Pitti Filati è visitato, tra gli altri, dai responsabili prodotto dei migliori maglifici internazionali, dagli uffici stile dei grandi luxury groups e di tutte le più importanti maison della moda, dai responsabili stilistici di prestigiose aziende dell'interior e home design e da altri professionisti della creatività industriale". (ANSA).