Droga, stangata rete di spaccio a Pisa, 18 indagati

(ANSA) - PONTEDERA, 26 GEN - Nove mesi di indagine e 18 pusher indagati, per lo più stranieri, che dal 2018 al 2022 avrebbero venduto 12.000 dosi di cocaina, per un valore complessivo di circa 750.000 euro, e altre 7.000 dosi di eroina per circa 600.000 euro, a cui vanno aggiunte oltre 300 dosi di hashish e marijuana e una decina di metadone. Sono i numeri dell'operazione "Black Mamba", coordinata dalla procura di Pisa e condotta dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Pontedera.

Durante l'inchiesta sono state intercettate circa 29.000 conversazioni, per lo più in arabo, che hanno permesso di sgominare una fitta rete di spaccio che riforniva tra i 200 e i 250 clienti al giorno in provincia di Pisa. Gran parte dell'attività criminale si consumava nel centro e nei quartieri periferici della città.

Gli investigatori hanno anche individuato e interrogato una cinquantina di clienti, la maggior parte dei quali ha fornito indicazioni utili indirizzando le indagini per identificare i diversi spacciatori, soprattutto nordafricani, che spesso agivano in concorso tra loro ai quali è stato notificato l'avviso di chiusura delle indagini per il reato di spaccio di stupefacenti continuato in concorso, mentre tre acquirenti sono invece accusati di favoreggiamento personale per avere mentito agli inquirenti. (ANSA).